الرياضة
الركراكي: أصبت في اختيار الوداد
قال إن التتويج ثمرة جهود اللاعبين والإداريين والجمهور أكد وليد الركراكي أنه لم يكن مخطئا حينما اختار تدريب الوداد، في تحد جديد رغم الإكراهات والضغوطات. وكشف الركراكي، في تصريح بعد المباراة، أن زوجته رفضت في البداية تدريبه الوداد، لكنها “تفهمت الوضعية، لأنها كانت تعيش بعيدا عن الضغط، إلا أنها معأكمل القراءة »
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