الرياضة
وحيد يختبر الأسود أمام أمريكا
المباراة بشبابيك مغلقة وإقبال كبير على أقمصة المنتخب وتغييرات في التشكيلة يختبر المنتخب الوطني جاهزيته للمونديال، عندما يحل ضيفا على نظيره الأمريكي، بعد نصف ساعة من منتصف ليلة اليوم (الأربعاء الخميس) بسينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية، لحساب استعداداته لمونديال بقطر 2022. ووضع وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، آخر اللمسات على التشكيلة التيأكمل القراءة »
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