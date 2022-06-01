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أســــــرة

‭”‬اللفت‭” ‬يمنع‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام

منذ دقيقتين
مهم للوقاية من الالتهابات والسرطانات (خاص)
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬الكلي‭ ‬عليهم‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬عند‭ ‬تناوله شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ “‬اللفت‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الخضر‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬فواد‭ ‬كثيرة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬العظام‭ ‬ومنع‭ ‬هشاشتها‭.‬ ‭”‬إن‭ ‬أحد‭ ‬فوائد‭ “‬اللفت‭” ‬أنه‭ ‬يعزز‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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