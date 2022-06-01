أســــــرة
”اللفت” يمنع هشاشة العظام
الدكتور الزغاري قال إن من يعانون الكلي عليهم الإكثار من شرب الماء عند تناوله شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” على أهمية تناول “اللفت”، إذ يعتبر من الخضر المتوفرة على فواد كثيرة وفي مقدمتها تعزيز صحة العظام ومنع هشاشتها. ”إن أحد فوائد “اللفت” أنه يعززأكمل القراءة »
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