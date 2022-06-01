اذاعة وتلفزيون
“دوزيم” تقلد “ذو فويس”
برنامج ترفيهي جديد في المراحل الأولى من التحضير له علمت “الصباح” أن القناة الثانية “دوزيم” تحضر لبرنامج ترفيهي جديد، إذ بدأت في الاستعداد لوضع خطوطه العريضة. وحسب المعلومات المتوفرة فإن البرنامج خاص بالبحث عن المواهب في الغناء، والذي سيعتمد على آراء لجنة التحكيم، قبل الانتقال إلى مرحلة تصويت الجمهور على المشاركينأكمل القراءة »
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