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كمال يفتتح الملتقى الجهوي للتربية
وقع الاختيار على الفنان عصام كمال لافتتاح الدورة الأولى للملتقى الجهوي للتربية، المنظم من سادس يونيو المقبل إلى غاية حادي عشر منه، بمشاركة مجموعة من الفنانين المشهورين بالساحة الفنية المغربية. وسيعرف الملتقى المنظم من قبل مؤسسة القلب الكبير بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء سطات والمؤسسة المغربية للنهوضأكمل القراءة »
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