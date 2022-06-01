وطنية
وهبي: عدم تحرير الأحكام خطأ جسيم
وزير العدل قال إن استعمال الانترنيت في المحاكمات سيساهم في القضاء على الفساد قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن عدم تحرير الحكم من قبل القاضي قبل النطق به خطأ جسيم يستوجب المساءلة، مشيرا خلال الحديث أول أمس (الاثنين)، بمجلس النواب بشأن إشكالية البطء في إصدار الأحكام أنه لا يعقلأكمل القراءة »
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