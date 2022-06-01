اذاعة وتلفزيون
“برا المنهج” على “شاهد VIP”
أعلنت منصة “شاهد VIP” عن عرض الفيلم المصري الجديد “برا المنهج”، بدءا من ثامن يونيو الجاري، بعد رفعه من دور العرض السينمائية. ويرى النقاد أن مخرج الفيلم يحاول العودة مرة أخرى إلى فلك النجاح، بفيلم يدور مرة أخرى في عالم الأطفال القاسي، حيث نتعرف هذه المرة على الطفل اليتيم نور،أكمل القراءة »
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