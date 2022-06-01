الرياضة
كاف” تواسي الأهلي
وجهت الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف”، رسالة مهمة إلى الأهلي المصري، بعد خسارة لقب عصبة الأبطال الإفريقية. وقالت “كاف” عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة” أداء مميز من الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، ننتظر عودة أقوى للفريق الأكثر تتويجا باللقب”. واصل الأهلي المصري لكرة القدم إصدار البلاغات المتعلقةأكمل القراءة »
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