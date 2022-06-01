أســــــرة
نصائح لإضاءة الحدائق
خلال فصلي الربيع والصيف تختار أغلب الأسر قضاء أمسياتها في حدائق منزلها للاستمتاع بأجواء الطبيعة، الأمر الذي لابد أن يتطلب اختيار إضاءة مناسبة. ويقول المختصون في الديكور إن دور الإضاءة الخارجية الخاصة بالحدائق لا يقتصر على إضافة أجواء استثنائية إلى الفضاء، بل يشتمل على تسهيل التنقل في أنحائه، بصورة آمنة،أكمل القراءة »
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