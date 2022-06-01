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أســــــرة

نصائح‭ ‬لإضاءة‭ ‬الحدائق

منذ دقيقتين
أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المصابيح‭ ‬يمكن‭ ‬اعتمادها‭        (‬خاص‭)‬
خلال‭ ‬فصلي‭ ‬الربيع‭ ‬والصيف‭ ‬تختار‭ ‬أغلب‭ ‬الأسر‭ ‬قضاء‭ ‬أمسياتها‭ ‬في‭ ‬حدائق‭ ‬منزلها‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬الطبيعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يتطلب‭ ‬اختيار‭ ‬إضاءة‭ ‬مناسبة‭.‬ ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬الإضاءة‭ ‬الخارجية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحدائق‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬أجواء‭ ‬استثنائية‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء،‭ ‬بل‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬أنحائه،‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة،‭أكمل القراءة »


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