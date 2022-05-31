كوفيد-19 : 320 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 320 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 175 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و425 آلاف و325 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و313 آلاف و391 شخصا، مقابل 24 مليونا و832 ألفا و317 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و168 ألفا و303 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و150 ألفا و599 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (169)، والرباط سلا القنيطرة (78)، ومراكش آسفي (44)، وفاس مكناس (8)، والشرق (8)، ودرعة تافيلالت (5) ، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وسوس ماسة (3)، في حين سجلت حالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1628 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 17 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.3 في المائة.