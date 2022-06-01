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معايير دولية لتنظيم فضاء الكتاب
بنسعيد قال إن جهات أخرى ستشعر بـ “الغيرة” للشراكة مع جهة الرباط أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أن النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب سيتم تنظيمها وفق معايير دولية، تمت مراعاتها لتهيئة فضاء “أو إل إم السويسي” بالرباط. واختار بنسعيد قبل انطلاق الندوة الصحافية الخاصة بتقديمأكمل القراءة »
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