مجتمع
البيضاء… الأرض تنبت صفيحا
عاصمة الاقتصاد ترفض أن تكون بدون “براريك” وتناسل وحدات القصدير رغم تقنيات المراقبة خصصت الدولة أزيد من 3200 مليار سنتيم، من أجل القضاء على دور الصفيح بالتجمعات الحضرية وإعادة إسكان قاطنيها في مساكن تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم. لكن الحصيلة تظل دون الأهداف التي كانت محددة، خاصة بالمدن الكبرى،أكمل القراءة »
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