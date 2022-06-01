حوادث
10سنوات لسبعيني قتل زوجته بالحاجب
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالمحكمة ذاتها القاضي بإدانة سبعيني ب10 سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى لارتكابه جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المؤديأكمل القراءة »
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