مجتمع
مطالب بإصلاح مدارة بتطوان
يشتكي العديد من مستعملي الطريق الرابطة بين جماعة أزلا وتطوان، مما وصفوه ب “المدارة الفخ” التي تقتنص السائقين وتجعلهم ضحايا لحوادث سير قد تصل في بعض الأحيان إلى انقلاب عرباتهم. وحسب ما أفاد به عدد من مستعملي الطريق المذكورة “الصباح”، فإن المدارة التي تصل بين جماعة أزلا والطريق الدائري بتطوانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا