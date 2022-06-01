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مجتمع

مطالب بإصلاح مدارة بتطوان 

منذ 7 دقائق
يشتكي العديد من مستعملي الطريق الرابطة بين جماعة أزلا وتطوان، مما وصفوه ب “المدارة الفخ” التي تقتنص السائقين وتجعلهم ضحايا لحوادث سير قد تصل في بعض الأحيان إلى انقلاب عرباتهم. وحسب ما أفاد به عدد من مستعملي الطريق المذكورة “الصباح”، فإن المدارة التي تصل بين جماعة أزلا والطريق الدائري بتطوانأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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