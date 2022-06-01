مجتمع
تجزئة عشوائية بأحلاف بنسليمان
الجماعة حولت أراضي فلاحية إلى دواوير خارج قانون التعمير يشهد حي الإصلاح 2، المسمى قديما حي أحمد الفرملي، الموجود بمركز جماعة أحلاف التابعة لعمالة بنسليمان، استفحالا كبيرا لظاهرة البناء العشوائي التي تجري خارج الضوابط والقوانين المنظمة للتعمير. وأفادت مصادر “الصباح”، أن أحد أباطرة البناء العشوائي استغل غياب المراقبة ليعمد إلىأكمل القراءة »
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