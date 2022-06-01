مجتمع
مـوجـة الغـلاء تـجـتـاح “الـبـال”
ارتفاع أسعار الملابس المستعملة وثمن الكيلوغرام الواحد منها تجاوز 130 درهما “البال” له زبناء أوفياء، بعضهم لا يمكنهم التخلي عنه أو التوقف عن اقتناء ما يباع فيه من ملابس وأحذية وحقائب مستعملة. أوفياء إلى درجة أن شراء الملابس من “البال” أصبح بالنسبة إليهم “بلية” ونوعا من الادمان، يصعب عليهم التخلصأكمل القراءة »
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