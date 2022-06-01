حوادث
بارون يورط مسؤولا دركيا بآسفي
القرار أعاد الاحتقان من جديد بين الوكيل العام ورجال الأمن والدرك بسبب تنامي الشكايات الكيدية زاد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، بإحالة مسؤول دركي على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للتحقيق معه في شكاية تقدم بها مروج مخدرات، يدعي فيها أنه سبق أن سلم الدركي إتاوات بغض الطرف عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا