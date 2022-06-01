حوادث
إحباط محاولة هجرة سبعة مغاربة
نجحت عناصر البحرية الاسبانية العاملة في الشواطئ الأندلسية، صباح الأحد الماضي، بتنسيق مع نظيرتها المغربية، في تحديد موقع قارب صغير مزود بمحرك قوي، كان على متنه سبعة مرشحين للهجرة غير الشرعية، كلهم مغاربة من بينهم قاصران، وقامت باعتراض سبيلهم في عرض البحر وهم يحاولون الوصول إلى الأراضي الإسبانية خلسة، بعدأكمل القراءة »
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