حوادث
التحقيق في سرقة وثائق من محكمة
اختفاء شهادات من ملف معروض على القضاء يورط نافذين فجر متقاض فضيحة سرقة وثائق رسمية من ملف معروض على القضاء، بعدما اكتشف اختفاء دلائل تورط خصومه، متهما إياهم في شكايات مرفوعة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ووزير العدل، بالتلاعب بالدلائل من أجل التأثير على العدالة، بسبب نفوذهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا