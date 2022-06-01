حوادث
لفظ مخدرات بأولاد غانم
لفظت مياه المحيط الأطلسي، الأحد الماضي بشاطئ “أولاد رحو» التابع ترابيا للجماعة الترابية أولاد غانم بإقليم الجديدة، 900 كيلوغرام من مخدر «الشيرا». وكشفت المصادر أن عناصر الدرك البحري والدرك الملكي حجزت 30 رزمة لفظتها مياه البحر، وقامت بعمليات تمشيط على طول الشاطئ المذكور، أملا في العثور عن كميات من المخدراتأكمل القراءة »
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