حوادث
إيقاف سارق سيارات ببني أنصار
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية بني أنصار التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، الجمعة الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 46 عاما، يشتبه تورطه في سرقة السيارات. وأفادت مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل شكاية تتعلق بسرقة سيارة كانت مركونة بالشارع العام ببني أنصار.أكمل القراءة »
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