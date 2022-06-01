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حوادث

نصب بنزع ملكية وهمي

منذ دقيقة واحدة
اقتطاع أرض من عقار مستثمر أجنبي بالبيضاء وتزوير لمنع عقلها وتدليس لبيعها وقع مستثمر أجنبي ضحية ملف وهمي لنزع ملكية قطعة من أرض بالبيضاء اقتناها قبل سنوات، إذ تمكنت شبكة سطو من الحصول تدليسا على وثائق تمنع إصدار أمر بعقلها ويسارع أعضاؤها الزمن لبيعها. وكشفت شكاية بشأن تزوير ونصب وتدليس، موجهةأكمل القراءة »


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