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إدارية فاس في مدفعية وهبي

منذ 6 دقائق
وضع مقترح لإلغائها دون استحضار مبدأ تقريب القضاء من المواطنين “مع وهبي مش حتقدر تغمض عينيك”، هو عنوان المرحلة التي يديرها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على رأس الوزارة، منذ توليه هذا المنصب، إذ لا يمكن أن يمر يوم، دون أن تكون الأضواء مسلطة عليه، بقرارات مفاجئة، حول منع الجمعياتأكمل القراءة »


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