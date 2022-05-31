الأولى
تحت الدف
تنطبق على “موضة” تنظيم جماعات محلية ندوات ثقافية ومهرجانات فنية، مقولة “ابحال إلى كتخوي الما في الرملة”، فلا عائد منها، إلا جلسات استمتاع المنتخبين بها، وتلذذهم بمذاق كؤوس الشاي وطعم “غريبة” (نوع من الحلوى الأصيلة التي أوشكت على الانقراض). لا جدوى من مهرجانات يعتبرها المنتخبون إنجازا غير مسبوق، لأن مفعولهاأكمل القراءة »
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