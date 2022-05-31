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بنكيران: الفساد ملتصق بـ “البام”

منذ 10 دقائق
انقلب عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، على صديقه عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وقال إن “البام” لم يغتسل بعد من أخطائه بما فيه الكفاية، مضيفا “يالله وهبي كان تيجي يتيمم، ويخرج شي سورة ويقول حنا تبنا لله”، مضيفا أن الفساد والاستبداد، صورة ملتصقة بهذا الحزب، إذأكمل القراءة »


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