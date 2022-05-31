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لفتيت ينهي ريع التبرعات
العمال يراقبون صرف الملايير وجمعيات تتهم الحكومة بخنق العمل الخيري احتدم الجدل بين أكثر من جهة، حول مشروعية المناقشة والمصادقة على مشروع قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح” من كواليس مجلس النواب. وتحركت أكثر من جهة، لعرقلة التصويت علىأكمل القراءة »
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