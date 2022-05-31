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الرياضة

رسالة رياضية: لاعبون

منذ 8 دقائق
عبد الإله المتقي
تعاني كرة القدم الوطنية أزمة لاعبين، وهذا يظهر في المستوى العام للتباري، وعدد اللاعبين الذين يعززون المنتخبات الوطنية. وصارت الأندية تعاني مشاكل في إيجاد لاعبين قادرين على تقديم الإضافة، بينما أصبحت فترة الميركاتو فقيرة وجامدة. وتساهم بعض القرارات التي سنتها الجامعة في السنوات الماضية في تعميق الأزمة، أبرزها السماح لكلأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق

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