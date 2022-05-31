الرياضة
طائرة “الكوديم” تعود إلى الواجهة
صعد النادي المكناسي للكرة الطائرة إناث، إلى القسم الوطني الممتاز، لأول مرة في تاريخه، بعد تفوقه على إناث المغرب الرياضي الفاسي، أول أمس (الأحد)، بالقاعة المغطاة بفاس، بثلاث جولات دون مقابل. وتميزت مباراة تحديد الصاعد للقسم الممتاز بين المغرب الفاسي والنادي المكناسي، بالندية بين الطرفين، لكن الإرادة والعزيمة التي أظهرتهاأكمل القراءة »
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