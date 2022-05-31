الرياضة
المولودية يحيي آمال البقاء
هزم نهضة بركان في ديربي الشرق في أول ظهور للجعواني عاد مولودية وجدة إلى سكة الانتصارات، حين حقق فوزا ثمينا، مساء أول أمس (الأحد)، على نهضة بركان (2 – 1)، بالملعب الشرفي بوجدة أمام أزيد من 15 ألف مشجع، ضمن الدورة 24 من البطولة الوطنية. وأحيى هذا الفوز آمال مولوديةأكمل القراءة »
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