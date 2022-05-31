الرياضة
صعود سبو يغسل أحزان “الكاك”
دومو: الإنجاز تحقق بصفر منحة حقق سبو القنيطري الصعود إلى بطولة الهواة، بعد تجاوز عقبة مباراتي السد، إذ فاز على الرماني زعير بثلاثة أهداف لصفر، قبل أن يطيح بمنافسه حسنية سيدي سليمان بثلاثة أهداف لواحد في مباراة فاصلة جمعتهما بملعب المنصورية. وخاض سبو القنيطري مباراتي السد، بعدما تصدر بطولة عصبةأكمل القراءة »
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