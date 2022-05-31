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معرض “حول أعمدة هرقل” بمدريد
تنظمه المؤسسة الوطنية للمتاحف تخليدا للصداقة بين المغرب وإسبانيا يحتضن المتحف الأركيولوجي الوطني بمدريد معرضا فنيا بعنوان “حول أعمدة هرقل، العلاقات الألفية بين المغرب وإسبانيا”، المنظم من قبل المؤسسة الوطنية للمتاحف، في إطار تسليط الضوء على علاقات الجوار بين المغرب وإسبانيا، كما يكشف التاريخ الألفي والمشترك الذي يجمع المملكتين. وعرفأكمل القراءة »
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