الرياضة
مباراة تحديد بطل الهواة بالجديدة
اصطدام بين حسنية لازاري وأمل تزنيت في ختام الموسم قررت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة إجراء المباراة النهائية لتحديد بطل القسم الأول هواة بين حسنية لازاري وجدة والنادي الرياضي أمل تزنيت بملعب العبدي بالجديدة، اليوم (الثلاثاء). وأكدت العصبة في بلاغ لها أن هذه المباراة ستنطلق في الخامسة، وشددت على ضرورةأكمل القراءة »
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