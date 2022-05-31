أسواق
أكاديمية للشوكولاتة بالبيضاء
افتتحت مجموعة “باري كالبو”، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو عالية الجودة، مركز أكاديمية الشوكولاتة بالبيضاء، الذي يعتبر ثاني أكاديمية من نوعها لصناعة الشوكولاتة في إفريقيا. ويمكن للطهاة والحرفيين عرض مواهبهم ومهاراتهم داخل المركز الذي يعمل منصة إبداعية، كما يسمح لهم بتطوير قدراتهم والتعرف على الآفاق والتقنيات والوصفاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا