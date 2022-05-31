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أسواق

أكاديمية‭ ‬للشوكولاتة‭ ‬بالبيضاء

منذ 5 دقائق
افتتحت‭ ‬مجموعة‭ “‬باري‭ ‬كالبو‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬ومنتجات‭ ‬الكاكاو‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬مركز‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬ثاني‭ ‬أكاديمية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لصناعة‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭.‬ ويمكن‭ ‬للطهاة‭ ‬والحرفيين‭ ‬عرض‭ ‬مواهبهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬داخل‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬منصة‭ ‬إبداعية،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الآفاق‭ ‬والتقنيات‭ ‬والوصفات‭أكمل القراءة »


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