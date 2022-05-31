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الرياضة

اجتماع للحسم في الديربي

منذ 6 دقائق
عدم جاهزية «دونور» فرض عقد لقاء مع الوداد والرجاء فرض عدم جاهزية “دونور”، لاحتضان ديربيي الكأس والبطولة، على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الاحترافية، عقد اجتماع طارئ مع الوداد والرجاء، لتحديد موعد للمباراتين، وملعب بديل. وذكر مصدر مطلع أنه مباشرة بعد نهائي عصبة الأبطال، الذي جمع امس (الاثنين)، الودادأكمل القراءة »


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