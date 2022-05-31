اذاعة وتلفزيون
شبكة دولية للمحافظة على التراث بالرباط
أبرز المشاركون في ندوة “التراث الحضري في إفريقيا: بين تحديات المحافظة ورهانات التنمية” بالرباط، أهمية إحداث شبكة إفريقية للخبراء في التراث، للمحافظة عليه بتقاسم الخبرات والإستراتيجيات والمعرفة. وأكد المتدخلون في الندوة، التي نظمتها مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي بالرباط، مواصلة برنامج اليونسكو المتعلق بتكوين مسيري التراث في إفريقيا، داعين إلىأكمل القراءة »
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