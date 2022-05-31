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حوادث

حجز مخدرات بميناء طنجة

منذ 12 دقيقة
حجزت فرقة مشتركة بين المصالح الأمنية والجمركية المكلفة بمحاربة المخدرات بميناء طنجة المتوسط، في عمليات متفرقة أنجزتها خلال 48 ساعة الماضية، أزيد من نصف طن من مادة “الشيرا”، وكمية كبيرة من الأقراص الطبية المهلوسة “القرقوبي”، ضبطتها على متن سيارة نفعية وشاحنتين للنقل الدولي مرقمتين بالمغرب. وأفاد مصدر أمني بالميناء ذاته، أنأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة

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