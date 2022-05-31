حوادث
افتتاح المقر الجديد للمنطقة الأمنية لإمزورن
الدخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية يؤكد أن المنشأة تجسد سياسة القرب أشرف محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، على عملية تدشين وافتتاح المقر الجديد للمنطقة الأمنية لإمزورن التابعة للأمن الجهوي للحسيمة. وجرى افتتاح هذه المنشأة، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1800 متر مربع، تزامناأكمل القراءة »
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