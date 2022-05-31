حوادث
السلاح لإيقاف جانح بسيدي بوزيد
علمت «الصباح» أن عناصر الدرك الملكي اضطرت، ليلة الثلاثاء الماضي، بدوار المنادلة قرب سيدي بوزيد التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله، إلى إشهار سلاحها الوظيفي في مواجهة مجرم حاول تهديد عناصر الدرك الملكي أثناء حملة تمشيطية قامت بها ليلا، من أجل إيقاف المبحوث عنهم والمجرمين أصحاب السوابق. وأضافت المصادر ذاتها،أكمل القراءة »
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