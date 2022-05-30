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زلزال يضرب وزارة العدل
إعفاءات وهبي شملت الكاتب العام ومدير المؤسسة المحمدية والملف أمام أخنوش ضرب زلزال جديد وزارة العدل بعد أن قرر عبد اللطيف، وهبي وزير العدل، تفعيل مسطرة الإعفاءات، في حق كبار مسؤولي الوزارة، آخرها قرار الإعفاء الذي أخبر به عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام للوزارة، أول أمس (السبت)، وقبله بساعاتأكمل القراءة »
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