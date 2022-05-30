الأولى
زعيم بوليساريو يحضر لخلافة نفسه
يعتقد أن إشعال جبهته الداخلية بالصراعات سيساهم في التخفيف عنه بعد أن أصبحت صورته مهزوزة بقلم: الفاضل الرقيبي في خضم الصراع القائم داخل الرابوني، لا يزال زعيم بوليساريو يمارس هوايته المفضلة، وهي ضرب خصومه الداخليين بعضهم ببعض في محاولة منه خلق جو مشحون بينهم لعله يلفت الأنظار عن فشله المتكررأكمل القراءة »
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