fbpx
الأولى

زعيم بوليساريو يحضر لخلافة نفسه

منذ ساعتين
يعتقد أن إشعال جبهته الداخلية بالصراعات سيساهم في التخفيف عنه بعد أن أصبحت صورته مهزوزة بقلم: الفاضل الرقيبي في خضم الصراع القائم داخل الرابوني، لا يزال زعيم بوليساريو يمارس هوايته المفضلة، وهي ضرب خصومه الداخليين بعضهم ببعض في محاولة منه خلق جو مشحون بينهم لعله يلفت الأنظار عن فشله المتكررأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة