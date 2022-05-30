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لقجع: انتهى زمن “الحكرة” والفساد

منذ ساعتين
رئيس الجامعة قال إنه يراهن على الفوز بثلاث كؤوس وترتيبات أمنية غير مسبوقة قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن زمن “الحكرة” والفساد الكروي في إفريقيا، الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب، قد انتهى. وأضاف لقجع، في تصريح ل”الصباح”، أنأكمل القراءة »


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