الأولى
لقجع: انتهى زمن “الحكرة” والفساد
رئيس الجامعة قال إنه يراهن على الفوز بثلاث كؤوس وترتيبات أمنية غير مسبوقة قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن زمن “الحكرة” والفساد الكروي في إفريقيا، الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب، قد انتهى. وأضاف لقجع، في تصريح ل”الصباح”، أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا