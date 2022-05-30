مجتمع
تفضيل الشركات الكبرى يغضب مقاولين
اتهمت تنسيقيات المقاولات المتوسطة والصغرى شركة الرباط للتهيئة، بنسف تعليمات جلالة الملك وتوجيهات رئيس الحكومة ووزير الداخلية، عبر الاستمرار في تفضيل الشركات “المتغولة” الكبرى، واستحواذها على الصفقات العمومية في قطاعي الأرصفة والطرق والمساحات الخضراء. وقال أعضاء في المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا (قسم البستنة وتهيئة الحدائق)، إن طلباتأكمل القراءة »
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