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مجتمع

قافلة  طبية لجراحة “الغدة الدرقية” بمكناس

منذ 7 دقائق
نظمت خلال أيام 23و 24 و 25 ماي الجاري قافلة طبية متخصصة في جراحة الغدة الدرقية بمستشفى مولاي اسماعيل بمكناس، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الرامية الى تقريب الخدمات للسكان، وتنزيلا لإستراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية . ونظمت هذه الحملة  مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مكناس تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعيةأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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