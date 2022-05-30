مجتمع
قافلة طبية لجراحة “الغدة الدرقية” بمكناس
نظمت خلال أيام 23و 24 و 25 ماي الجاري قافلة طبية متخصصة في جراحة الغدة الدرقية بمستشفى مولاي اسماعيل بمكناس، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الرامية الى تقريب الخدمات للسكان، وتنزيلا لإستراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية . ونظمت هذه الحملة مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مكناس تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعيةأكمل القراءة »
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