مجتمع
التقاطب لحسم رئاسة مجلس صفرو
يسعى التجمع الوطني للأحرار إلى الاحتفاظ برئاسة مجلس صفرو، بعد استقالة حفيظ وشاك، الرئيس السابق من المجلس. وأفادت مصادر من داخل المجلس، أن تحركات مكثفة تجري بين المكونات المختلفة، من أجل حسم موضوع الرئاسة، واستمالة النائب الأول للرئيس، المستقل، والذي يسعى إلى تشكيل أغلبية جديدة، بتنسيق مع مستشاري التجمع والاتحادأكمل القراءة »
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