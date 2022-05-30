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حوادث

ضبط آلاف الشهب قبيل مباراة الوداد

منذ 8 دقائق
إيقاف مشجع بوجدة قاد إلى منزل بضواحي البيضاء حجزت به 12 ألفا منها سارعت مصالح الأمن بالبيضاء، بتنسيق مع نظيراتها بوجدة، أمس (الأحد)، إلى منع وصول كميات من المفرقعات والشهب الاصطناعية إلى المشجعين وأنصار الفرق الرياضية، تزامنا مع آخر الاستعدادات للمباراة التي تجمع الوداد الرياضي بالأهلي المصري اليوم (الاثنين). وداهمتأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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