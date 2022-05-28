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جدل إدماج فنانين في نظام التأمين

منذ 16 دقيقة
هيآت فنية بصدد إعداد مذكرة عن الأخطاء القانونية المرتكبة بهدف تداركها خرجت مجموعة من الهيآت الفنية عن صمتها من أجل رفع اللبس الحاصل في إدماج الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعد تلقي العديد من مهنيي العروض الأجراء (ممثلون، مغنون، عازفون، تقنيون…) الحاصلين علىأكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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