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الأنيق حكيمي… درس في الرجولة

منذ دقيقة واحدة
حملة قتل رمزي على فخر المغرب وعويطة والدور على عيوش والتوزاني عجبا لأمر جزء كبير من المغاربة، الذين لا تستفزهم “الكريانات”، وجيوش الأطفال المتسولين، واغتصاب القاصرين، مثلما مست مشاعرهم، بسبب صدر “شبه عار”، لهبة أبوك، زوجة الأنيق أشرف حكيمي، فخر المنتخب الوطني والشعب المغربي. وكان الله في عون أسرة أشرف،أكمل القراءة »


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