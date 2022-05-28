الأولى
نهاية فوضى صدور الأحكام
“البام” يبشر بمقتضيات تمنع النطق بها قبل الانتهاء من تحريرها بشكل كامل بشر شوقي عبد الواحد، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون التنظيم القضائي، بنهاية فوضى صدور الأحكام، في إشارة إلى التنصيص على آجال معقولة لصدور الأحكام وضرورة تعليلها، وعدمأكمل القراءة »
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