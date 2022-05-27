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“سر مهني” يفضح المستور
“هاشتاغ” انتشر كالنار في الهشيم ومخاوف من تحريك خيوط مقاطعة جديدة من الخارج انتشر وسم بعنوان “سر مهني”، منذ أيام، ويروم فضح ممارسات غير أخلاقية وقانونية في الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بممارسات تهم النظافة، والتلاعب في المنتوجات، والمواد التي تضاف للأغذية، بل وصل الأمر إلى الذهب، والقول إنه مغشوش، إلىأكمل القراءة »
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