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تحت الدف

منذ 12 دقيقة
انقلب مقربون من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على الرجل بعدما لم يسمح لهم بالتسلل إلى مناصب المسؤولية، سواء في ديوانه، أو دواوين باقي الوزراء الاستقلاليين. ويشن الغاضبون على بركة، هجومات متكررة في الصالونات والمقاهي والتجمعات المغلقة، بهدف محاولة إضعافه قبل الوصول إلى محطة المؤتمر الوطني المقبل، الذي سيحملهأكمل القراءة »


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