الأولى
تحت الدف
انقلب مقربون من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على الرجل بعدما لم يسمح لهم بالتسلل إلى مناصب المسؤولية، سواء في ديوانه، أو دواوين باقي الوزراء الاستقلاليين. ويشن الغاضبون على بركة، هجومات متكررة في الصالونات والمقاهي والتجمعات المغلقة، بهدف محاولة إضعافه قبل الوصول إلى محطة المؤتمر الوطني المقبل، الذي سيحملهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا